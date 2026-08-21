Grove מחיר היום

מחיר Grove (GROVE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00760853, עם שינוי של 2.34% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ GROVE ל USD הוא $ 0.00760853 לכל GROVE.

Grove כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,049,319, עם היצע במחזור של 663.63M GROVE. ב‑24 השעות האחרונות, GROVE סחר בין $ 0.00750815 (נמוך) ל $ 0.00800071 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.04462976, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00726688.

ביצועים לטווח קצר, GROVE נע ב -0.14% בשעה האחרונה ו -6.51% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 295.54K.

Grove (GROVE) מידע שוק

שווי שוק $ 5.05M$ 5.05M $ 5.05M נפח (24 שעות) $ 295.54K$ 295.54K $ 295.54K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 76.09M$ 76.09M $ 76.09M אספקת מחזור 663.63M 663.63M 663.63M אספקה כוללת 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Grove הוא $ 5.05M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 295.54K. ההיצע במחזור של GROVE הוא 663.63M, עם היצע כולל של 10000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 76.09M.