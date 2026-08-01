Asteroid Shiba מחיר היום

מחיר Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0006664, עם שינוי של 61.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ASTEROIDBSC ל ILS הוא ₪ 0.0006664 לכל ASTEROIDBSC.

Asteroid Shiba כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- ASTEROIDBSC. ב‑24 השעות האחרונות, ASTEROIDBSC סחר בין ₪ 0.0003971 (נמוך) ל ₪ 0.0013545 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, ASTEROIDBSC נע ב -5.84% בשעה האחרונה ו -1.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 77.07K.

Asteroid Shiba (ASTEROIDBSC) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 77.07K₪ 77.07K ₪ 77.07K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 666.40K₪ 666.40K ₪ 666.40K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של Asteroid Shiba הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 77.07K. ההיצע במחזור של ASTEROIDBSC הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא ₪ 666.40K.