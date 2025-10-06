AITV מחיר היום

מחיר AITV (AITV) בזמן אמת היום הוא $ 0.0777, עם שינוי של 1.89% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AITV ל USD הוא $ 0.0777 לכל AITV.

AITV כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AITV. ב‑24 השעות האחרונות, AITV סחר בין $ 0.0777 (נמוך) ל $ 0.0811 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AITV נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו -9.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.23K.

AITV (AITV) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 1.23K$ 1.23K $ 1.23K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 77.70M$ 77.70M $ 77.70M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BASE

שווי השוק הנוכחי של AITV הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.23K. ההיצע במחזור של AITV הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.70M.