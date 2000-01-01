תכנית הסוחרים של MEXC P2P

הצטרפו לרשת גלובלית של סוחרי P2P מובילים ותיהנו מהטבות בלעדיות תוך כדי הצמיחה שלכם.

הטבות לסוחר

בנוסף לעמלות מסחר P2P של 0, סוחרים בדרגות שונות יכולים ליהנות מהטבות רבות

סוחר מאומת
מאומת
פריים
וותיק
מחזיק בתג מיוחד
גישה לפורטל הסוחרים
שלב מסחר באמצעות ה-API שלנו
הטבות משודרגות
סוחר BIZ
BIZ
אווטאר מותאם אישית למיתוג
מקסימום של 0 הזמנות ממתינות
תמיכה לסוחרים בעדיפות גבוהה
דרישות ההפקדה משתנות בהתאם למדינה/אזור, מטבע פיאט, ומדיניות סיכונים מקומית.

אנו מציעים:

פורטל סוחר

נהלו את עסק ה-P2P שלכם כמו מקצוענים—הכול במקום אחד. גישה לכלים מתקדמים לניהול מודעות, מעקב אחר הזמנות ואופטימיזציה של הביצועים שלך.
סמל אימות

בנו אמון מיידי. הבדילו את עצמכם עם סימן אימות לצד שם המסחר שלכם וגשו ליותר קונים בעלי ערך גבוה.
שירות לקוחות ייעודי

קבלו תמיכה בעדיפות גבוהה, 24/7. הערוץ הייעודי לסוחרים שלנו מבטיח שלעולם לא תישארו ממתינים כשעסקה עומדת על הפרק.

השוואת יתרונות

הגש בקשה להצטרפות לתכנית הסוחרים של MEXC P2P

לפני שתוכל לגשת לכלי הסוחר, להטבות הנראות ולתגמולים המדורגים, עליך לעמוד בדרישות הבסיסיות הבאות.
אימות SMS
אימות דוא"ל
KYC מתקדם
ניסיון רלוונטי במסחר P2P
נדרש אימות
הודעה חשובה: הגשת בקשה אינה מבטיחה אישור. כל בקשה נבדקת בהתבסס על היסטוריית התאימות, התנהגות המסחר והקפדה על כללי הפלטפורמה. עמידה בקריטריונים המינימליים בלבד אינה מבטיחה קבלה. חשבונות המעורבים בפעילות הונאה, מסחר שטיפה או הפרת מדיניות ייפסלו מיידית. זמן סקירה: הבקשות מטופלות בדרך כלל בתוך 7 ימי עסקים. וודא כי הדוא"ל והודעות האפליקציה שלך מופעלות כדי לקבל עדכונים.

שאלות נפוצות

למה עליי להשלים אימות KYC מתקדם כדי להגיש בקשה לסטטוס סוחר?

על מנת לשמור על סביבה מסחרית בטוחה ותואמת, כל סוחרי MEXC P2P חייבים להשלים אימות KYC מתקדם. דבר זה מבטיח אמון, שקיפות וחוויית מסחר בטוחה עבור סוחרים וקונים.