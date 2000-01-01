תכנית הסוחרים של MEXC P2P
הצטרפו לרשת גלובלית של סוחרי P2P מובילים ותיהנו מהטבות בלעדיות תוך כדי הצמיחה שלכם.
בנוסף לעמלות מסחר P2P של 0, סוחרים בדרגות שונות יכולים ליהנות מהטבות רבות
פורטל סוחרנהלו את עסק ה-P2P שלכם כמו מקצוענים—הכול במקום אחד. גישה לכלים מתקדמים לניהול מודעות, מעקב אחר הזמנות ואופטימיזציה של הביצועים שלך.
סמל אימותבנו אמון מיידי. הבדילו את עצמכם עם סימן אימות לצד שם המסחר שלכם וגשו ליותר קונים בעלי ערך גבוה.
שירות לקוחות ייעודיקבלו תמיכה בעדיפות גבוהה, 24/7. הערוץ הייעודי לסוחרים שלנו מבטיח שלעולם לא תישארו ממתינים כשעסקה עומדת על הפרק.