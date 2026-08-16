قیمت امروز zenZEC

قیمت لحظه‌ ای zenZEC (ZENZEC) در حال حاضر برابر با $ 268.79 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZENZEC به USD برابر با $ 268.79 برای هر ZENZEC می‌ باشد.

توکن zenZEC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132,919 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 494.51 ZENZEC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZENZEC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 733.1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZENZEC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 7.34 رسیده است.

اطلاعات بازار zenZEC (ZENZEC)

ارزش بازار $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K حجم (24 ساعته) $ 7.34$ 7.34 $ 7.34 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 132.92K$ 132.92K $ 132.92K سرمایه در گردش 494.51 494.51 494.51 عرضه کل 494.51437135 494.51437135 494.51437135

ارزش بازار فعلی zenZEC برابر است با $ 132.92K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 7.34. عرضه در گردش ZENZEC برابر است با 494.51، و عرضه کل آن 494.51437135 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.92K است.