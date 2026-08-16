قیمت امروز Zenith Protocol

قیمت لحظه‌ ای Zenith Protocol (ZTH) در حال حاضر برابر با $ 0.00281539 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ZTH به USD برابر با $ 0.00281539 برای هر ZTH می‌ باشد.

توکن Zenith Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,730,913 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 969.99M ZTH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ZTH در بازه‌ ای بین $ 0.00240849 (حداقل) و $ 0.00284491 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00499096 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ZTH طی یک ساعت گذشته به میزان +0.53% و در هفت روز اخیر به میزان -24.71% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Zenith Protocol (ZTH)

ارزش بازار $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M حجم (24 ساعته) $ 28.25K$ 28.25K $ 28.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M سرمایه در گردش 969.99M 969.99M 969.99M عرضه کل 969,993,365.610519 969,993,365.610519 969,993,365.610519

ارزش بازار فعلی Zenith Protocol برابر است با $ 2.73M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.25K. عرضه در گردش ZTH برابر است با 969.99M، و عرضه کل آن 969993365.610519 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.73M است.