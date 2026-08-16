قیمت امروز Yield Optimizer USD Edge

قیمت لحظه‌ ای Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE) در حال حاضر برابر با $ 1.011 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی YOUSDEDGE به USD برابر با $ 1.011 برای هر YOUSDEDGE می‌ باشد.

توکن Yield Optimizer USD Edge در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 65,318 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 64.63K YOUSDEDGE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، YOUSDEDGE در بازه‌ ای بین $ 1.01 (حداقل) و $ 1.011 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.006 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز YOUSDEDGE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Yield Optimizer USD Edge (YOUSDEDGE)

ارزش بازار $ 65.32K$ 65.32K $ 65.32K حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 65.32K$ 65.32K $ 65.32K سرمایه در گردش 64.63K 64.63K 64.63K عرضه کل 64,630.169568 64,630.169568 64,630.169568

ارزش بازار فعلی Yield Optimizer USD Edge برابر است با $ 65.32K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش YOUSDEDGE برابر است با 64.63K، و عرضه کل آن 64630.169568 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.32K است.