قیمت امروز XDAG

قیمت لحظه‌ ای XDAG (XDAG) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.74% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی XDAG به USD برابر با $ 0 برای هر XDAG می‌ باشد.

توکن XDAG در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 984,304 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.31B XDAG می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، XDAG در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.100431 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز XDAG طی یک ساعت گذشته به میزان +0.13% و در هفت روز اخیر به میزان +11.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 52.38K رسیده است.

اطلاعات بازار XDAG (XDAG)

ارزش بازار $ 984.30K$ 984.30K $ 984.30K حجم (24 ساعته) $ 52.38K$ 52.38K $ 52.38K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.08M$ 1.08M $ 1.08M سرمایه در گردش 1.31B 1.31B 1.31B عرضه کل 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0 1,446,294,144.0

ارزش بازار فعلی XDAG برابر است با $ 984.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 52.38K. عرضه در گردش XDAG برابر است با 1.31B، و عرضه کل آن 1446294144.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.08M است.