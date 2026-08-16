قیمت امروز x4Pay

قیمت لحظه‌ ای x4Pay (X4PAY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی X4PAY به USD برابر با $ 0 برای هر X4PAY می‌ باشد.

توکن x4Pay در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 13,516.46 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.38M X4PAY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، X4PAY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00329667 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز X4PAY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -18.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار x4Pay (X4PAY)

ارزش بازار $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 13.52K$ 13.52K $ 13.52K سرمایه در گردش 999.38M 999.38M 999.38M عرضه کل 999,381,695.349785 999,381,695.349785 999,381,695.349785

ارزش بازار فعلی x4Pay برابر است با $ 13.52K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش X4PAY برابر است با 999.38M، و عرضه کل آن 999381695.349785 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 13.52K است.