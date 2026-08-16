قیمت امروز Wolfenstein

قیمت لحظه‌ ای Wolfenstein (WOLF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOLF به USD برابر با $ 0 برای هر WOLF می‌ باشد.

توکن Wolfenstein در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,007.74 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B WOLF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOLF در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOLF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Wolfenstein (WOLF)

ارزش بازار $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Wolfenstein برابر است با $ 10.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WOLF برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.01K است.