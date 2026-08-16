قیمت امروز WOLF

قیمت لحظه‌ ای WOLF (WOLF) در حال حاضر برابر با $ 0.00744486 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WOLF به USD برابر با $ 0.00744486 برای هر WOLF می‌ باشد.

توکن WOLF در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 7,444,564 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.98M WOLF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WOLF در بازه‌ ای بین $ 0.00738171 (حداقل) و $ 0.00749338 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04783106 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00285343 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WOLF طی یک ساعت گذشته به میزان -0.15% و در هفت روز اخیر به میزان +71.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.94K رسیده است.

اطلاعات بازار WOLF (WOLF)

ارزش بازار $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M حجم (24 ساعته) $ 1.94K$ 1.94K $ 1.94K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M سرمایه در گردش 999.98M 999.98M 999.98M عرضه کل 999,978,220.843578 999,978,220.843578 999,978,220.843578

ارزش بازار فعلی WOLF برابر است با $ 7.44M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.94K. عرضه در گردش WOLF برابر است با 999.98M، و عرضه کل آن 999978220.843578 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.44M است.