قیمت امروز wintermolt

قیمت لحظه‌ ای wintermolt (WINTERMOLT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WINTERMOLT به USD برابر با $ 0 برای هر WINTERMOLT می‌ باشد.

توکن wintermolt در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 35,469 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 85.90B WINTERMOLT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WINTERMOLT در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WINTERMOLT طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار wintermolt (WINTERMOLT)

ارزش بازار $ 35.47K$ 35.47K $ 35.47K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 41.29K$ 41.29K $ 41.29K سرمایه در گردش 85.90B 85.90B 85.90B عرضه کل 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

ارزش بازار فعلی wintermolt برابر است با $ 35.47K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WINTERMOLT برابر است با 85.90B، و عرضه کل آن 99999999999.99998 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 41.29K است.