قیمت امروز WHY

قیمت لحظه‌ ای WHY (WHY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WHY به USD برابر با $ 0 برای هر WHY می‌ باشد.

توکن WHY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 731,944 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 420.00T WHY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WHY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WHY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.03% و در هفت روز اخیر به میزان +1.79% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار WHY (WHY)

ارزش بازار $ 731.94K$ 731.94K $ 731.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 731.94K$ 731.94K $ 731.94K سرمایه در گردش 420.00T 420.00T 420.00T عرضه کل 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی WHY برابر است با $ 731.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش WHY برابر است با 420.00T، و عرضه کل آن 420000000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 731.94K است.