قیمت امروز WEED Token

قیمت لحظه‌ ای WEED Token (WEED) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.02% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی WEED به USD برابر با $ 0 برای هر WEED می‌ باشد.

توکن WEED Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 114,297 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 116.17M WEED می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، WEED در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.502099 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز WEED طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -1.73% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 16.66 رسیده است.

اطلاعات بازار WEED Token (WEED)

ارزش بازار $ 114.30K$ 114.30K $ 114.30K حجم (24 ساعته) $ 16.66$ 16.66 $ 16.66 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.30K$ 114.30K $ 114.30K سرمایه در گردش 116.17M 116.17M 116.17M عرضه کل 116,165,599.92375 116,165,599.92375 116,165,599.92375

ارزش بازار فعلی WEED Token برابر است با $ 114.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 16.66. عرضه در گردش WEED برابر است با 116.17M، و عرضه کل آن 116165599.92375 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.30K است.