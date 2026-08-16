قیمت امروز Voicebox

قیمت لحظه‌ ای Voicebox (VOICEBOX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.80% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VOICEBOX به USD برابر با $ 0 برای هر VOICEBOX می‌ باشد.

توکن Voicebox در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,202 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 987.35M VOICEBOX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VOICEBOX در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VOICEBOX طی یک ساعت گذشته به میزان -0.87% و در هفت روز اخیر به میزان -19.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Voicebox (VOICEBOX)

ارزش بازار $ 22.20K$ 22.20K $ 22.20K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.20K$ 22.20K $ 22.20K سرمایه در گردش 987.35M 987.35M 987.35M عرضه کل 987,347,971.419561 987,347,971.419561 987,347,971.419561

ارزش بازار فعلی Voicebox برابر است با $ 22.20K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VOICEBOX برابر است با 987.35M، و عرضه کل آن 987347971.419561 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.20K است.