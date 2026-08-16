قیمت امروز VK Token

قیمت لحظه‌ ای VK Token (VK) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.21% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VK به USD برابر با $ 0 برای هر VK می‌ باشد.

توکن VK Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 949,183 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 28.00B VK می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VK در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VK طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار VK Token (VK)

ارزش بازار $ 949.18K$ 949.18K $ 949.18K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 949.18K$ 949.18K $ 949.18K سرمایه در گردش 28.00B 28.00B 28.00B عرضه کل 28,000,000,000.0 28,000,000,000.0 28,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی VK Token برابر است با $ 949.18K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش VK برابر است با 28.00B، و عرضه کل آن 28000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 949.18K است.