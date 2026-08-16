قیمت امروز VICTORY

قیمت لحظه‌ ای VICTORY (VICTORY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.17% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VICTORY به USD برابر با $ 0 برای هر VICTORY می‌ باشد.

توکن VICTORY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 21,785 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 119.23M VICTORY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VICTORY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VICTORY طی یک ساعت گذشته به میزان +0.20% و در هفت روز اخیر به میزان -7.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 185.21 رسیده است.

اطلاعات بازار VICTORY (VICTORY)

ارزش بازار $ 21.79K$ 21.79K $ 21.79K حجم (24 ساعته) $ 185.21$ 185.21 $ 185.21 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 91.34K$ 91.34K $ 91.34K سرمایه در گردش 119.23M 119.23M 119.23M عرضه کل 499,912,850.0 499,912,850.0 499,912,850.0

ارزش بازار فعلی VICTORY برابر است با $ 21.79K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 185.21. عرضه در گردش VICTORY برابر است با 119.23M، و عرضه کل آن 499912850.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 91.34K است.