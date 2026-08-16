قیمت امروز TYTAN

قیمت لحظه‌ ای TYTAN (TYTAN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.44% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TYTAN به USD برابر با $ 0 برای هر TYTAN می‌ باشد.

توکن TYTAN در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 73,546 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.62M TYTAN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TYTAN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00170432 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TYTAN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان +11.65% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار TYTAN (TYTAN)

ارزش بازار $ 73.55K$ 73.55K $ 73.55K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 73.55K$ 73.55K $ 73.55K سرمایه در گردش 999.62M 999.62M 999.62M عرضه کل 999,617,884.569107 999,617,884.569107 999,617,884.569107

ارزش بازار فعلی TYTAN برابر است با $ 73.55K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TYTAN برابر است با 999.62M، و عرضه کل آن 999617884.569107 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 73.55K است.