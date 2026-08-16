قیمت امروز Tygr

قیمت لحظه‌ ای Tygr (TYGR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TYGR به USD برابر با $ 0 برای هر TYGR می‌ باشد.

توکن Tygr در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 419,494 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 913.87M TYGR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TYGR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00375075 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TYGR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +5.94% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 99.33K رسیده است.

اطلاعات بازار Tygr (TYGR)

ارزش بازار $ 419.49K$ 419.49K $ 419.49K حجم (24 ساعته) $ 99.33K$ 99.33K $ 99.33K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 459.03K$ 459.03K $ 459.03K سرمایه در گردش 913.87M 913.87M 913.87M عرضه کل 913,872,254.7792424 913,872,254.7792424 913,872,254.7792424

ارزش بازار فعلی Tygr برابر است با $ 419.49K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 99.33K. عرضه در گردش TYGR برابر است با 913.87M، و عرضه کل آن 913872254.7792424 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 459.03K است.