قیمت امروز Trade Pools

قیمت لحظه‌ ای Trade Pools (POOLS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.57% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی POOLS به USD برابر با $ 0 برای هر POOLS می‌ باشد.

توکن Trade Pools در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 10,367.3 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B POOLS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، POOLS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز POOLS طی یک ساعت گذشته به میزان -0.05% و در هفت روز اخیر به میزان -81.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Trade Pools (POOLS)

ارزش بازار $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 10.37K$ 10.37K $ 10.37K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Trade Pools برابر است با $ 10.37K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش POOLS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 10.37K است.