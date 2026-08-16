قیمت امروز Toriva

قیمت لحظه‌ ای Toriva (TORIVA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TORIVA به USD برابر با $ 0 برای هر TORIVA می‌ باشد.

توکن Toriva در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 612,643 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B TORIVA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TORIVA در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00278734 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TORIVA طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 2.96K رسیده است.

اطلاعات بازار Toriva (TORIVA)

ارزش بازار $ 612.64K$ 612.64K $ 612.64K حجم (24 ساعته) $ 2.96K$ 2.96K $ 2.96K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 612.64K$ 612.64K $ 612.64K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Toriva برابر است با $ 612.64K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 2.96K. عرضه در گردش TORIVA برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 612.64K است.