قیمت امروز titcoin

قیمت لحظه‌ ای titcoin (TITCOIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.88% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TITCOIN به USD برابر با $ 0 برای هر TITCOIN می‌ باشد.

توکن titcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 207,448 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 949.47M TITCOIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TITCOIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.093871 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TITCOIN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.25% و در هفت روز اخیر به میزان -3.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 357.24 رسیده است.

اطلاعات بازار titcoin (TITCOIN)

ارزش بازار $ 207.45K$ 207.45K $ 207.45K حجم (24 ساعته) $ 357.24$ 357.24 $ 357.24 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 207.45K$ 207.45K $ 207.45K سرمایه در گردش 949.47M 949.47M 949.47M عرضه کل 984,402,221.12663 984,402,221.12663 984,402,221.12663

ارزش بازار فعلی titcoin برابر است با $ 207.45K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 357.24. عرضه در گردش TITCOIN برابر است با 949.47M، و عرضه کل آن 984402221.12663 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 207.45K است.