قیمت امروز 龙虾

قیمت لحظه‌ ای 龙虾 (龙虾) در حال حاضر برابر با $ 0.020796 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 龙虾 به USD برابر با $ 0.020796 برای هر 龙虾 می‌ باشد.

توکن 龙虾 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با -- است. عرضه در گردش این رمزارز معادل -- 龙虾 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 龙虾 در بازه‌ ای بین $ 0.018655 (حداقل) و $ 0.020796 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن -- و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز -- بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 龙虾 طی یک ساعت گذشته به میزان +4.02% و در هفت روز اخیر به میزان -2.93% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 237.62K رسیده است.

اطلاعات بازار 龙虾 (龙虾)

ارزش بازار ---- -- حجم (24 ساعته) $ 237.62K$ 237.62K $ 237.62K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 سرمایه در گردش ---- -- عرضه کل ---- -- بلاک چین عمومی BSC

ارزش بازار فعلی 龙虾 برابر است با --، با حجم معاملات 24 ساعته $ 237.62K. عرضه در گردش 龙虾 برابر است با --، و عرضه کل آن -- می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن -- است.