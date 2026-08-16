قیمت امروز Tiny World Builder

قیمت لحظه‌ ای Tiny World Builder (TINYWORLD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 39.40% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی TINYWORLD به USD برابر با $ 0 برای هر TINYWORLD می‌ باشد.

توکن Tiny World Builder در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,174.22 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.71M TINYWORLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، TINYWORLD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00122394 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز TINYWORLD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.68% و در هفت روز اخیر به میزان -7.46% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Tiny World Builder (TINYWORLD)

ارزش بازار $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.17K$ 11.17K $ 11.17K سرمایه در گردش 999.71M 999.71M 999.71M عرضه کل 999,707,226.924582 999,707,226.924582 999,707,226.924582

ارزش بازار فعلی Tiny World Builder برابر است با $ 11.17K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش TINYWORLD برابر است با 999.71M، و عرضه کل آن 999707226.924582 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.17K است.