قیمت امروز Throbbin

قیمت لحظه‌ ای Throbbin (THROBBIN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 21.42% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی THROBBIN به USD برابر با $ 0 برای هر THROBBIN می‌ باشد.

توکن Throbbin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 503,331 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 946.31M THROBBIN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، THROBBIN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00214744 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز THROBBIN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان +78.48% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 64.42K رسیده است.

اطلاعات بازار Throbbin (THROBBIN)

ارزش بازار $ 503.33K$ 503.33K $ 503.33K حجم (24 ساعته) $ 64.42K$ 64.42K $ 64.42K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 503.33K$ 503.33K $ 503.33K سرمایه در گردش 946.31M 946.31M 946.31M عرضه کل 946,314,255.5618072 946,314,255.5618072 946,314,255.5618072

ارزش بازار فعلی Throbbin برابر است با $ 503.33K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 64.42K. عرضه در گردش THROBBIN برابر است با 946.31M، و عرضه کل آن 946314255.5618072 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 503.33K است.