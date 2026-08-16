قیمت امروز The Hawk

قیمت لحظه‌ ای The Hawk (UNBROKEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی UNBROKEN به USD برابر با $ 0 برای هر UNBROKEN می‌ باشد.

توکن The Hawk در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,138.67 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 957.87M UNBROKEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، UNBROKEN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز UNBROKEN طی یک ساعت گذشته به میزان +0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -24.87% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار The Hawk (UNBROKEN)

ارزش بازار $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.14K$ 12.14K $ 12.14K سرمایه در گردش 957.87M 957.87M 957.87M عرضه کل 957,865,903.388758 957,865,903.388758 957,865,903.388758

ارزش بازار فعلی The Hawk برابر است با $ 12.14K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش UNBROKEN برابر است با 957.87M، و عرضه کل آن 957865903.388758 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.14K است.