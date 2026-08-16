قیمت امروز SurfCash

قیمت لحظه‌ ای SurfCash (SURF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.67% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SURF به USD برابر با $ 0 برای هر SURF می‌ باشد.

توکن SurfCash در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 46,004 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 651.67M SURF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SURF در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00468639 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SURF طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -7.10% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SurfCash (SURF)

ارزش بازار $ 46.00K$ 46.00K $ 46.00K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 46.00K$ 46.00K $ 46.00K سرمایه در گردش 651.67M 651.67M 651.67M عرضه کل 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535 825,833,981.7074535

ارزش بازار فعلی SurfCash برابر است با $ 46.00K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SURF برابر است با 651.67M، و عرضه کل آن 825833981.7074535 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 46.00K است.