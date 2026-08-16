قیمت امروز superSUI

قیمت لحظه‌ ای superSUI (SUPERSUI) در حال حاضر برابر با $ 0.690465 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUPERSUI به USD برابر با $ 0.690465 برای هر SUPERSUI می‌ باشد.

توکن superSUI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,220,704 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.22M SUPERSUI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUPERSUI در بازه‌ ای بین $ 0.686335 (حداقل) و $ 0.69688 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.31 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.632943 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUPERSUI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.51% و در هفت روز اخیر به میزان -0.74% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار superSUI (SUPERSUI)

ارزش بازار $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.22M$ 2.22M $ 2.22M سرمایه در گردش 3.22M 3.22M 3.22M عرضه کل 3,216,218.994 3,216,218.994 3,216,218.994

ارزش بازار فعلی superSUI برابر است با $ 2.22M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش SUPERSUI برابر است با 3.22M، و عرضه کل آن 3216218.994 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.22M است.