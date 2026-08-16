قیمت امروز Strata Junior USDat

قیمت لحظه‌ ای Strata Junior USDat (JRUSDAT) در حال حاضر برابر با $ 0.418272 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JRUSDAT به USD برابر با $ 0.418272 برای هر JRUSDAT می‌ باشد.

توکن Strata Junior USDat در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,546,397 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.70M JRUSDAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JRUSDAT در بازه‌ ای بین $ 0.418116 (حداقل) و $ 0.419397 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.435311 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.239072 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JRUSDAT طی یک ساعت گذشته به میزان +0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -0.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 0.00 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Junior USDat (JRUSDAT)

ارزش بازار $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M حجم (24 ساعته) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.55M$ 1.55M $ 1.55M سرمایه در گردش 3.70M 3.70M 3.70M عرضه کل 3,697,107.610291469 3,697,107.610291469 3,697,107.610291469

ارزش بازار فعلی Strata Junior USDat برابر است با $ 1.55M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 0.00. عرضه در گردش JRUSDAT برابر است با 3.70M، و عرضه کل آن 3697107.610291469 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.55M است.