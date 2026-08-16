قیمت امروز Startup

قیمت لحظه‌ ای Startup (STARTUP) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STARTUP به USD برابر با $ 0 برای هر STARTUP می‌ باشد.

توکن Startup در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 51,814 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 990.09M STARTUP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STARTUP در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.04941365 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STARTUP طی یک ساعت گذشته به میزان -0.19% و در هفت روز اخیر به میزان -2.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Startup (STARTUP)

ارزش بازار $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 51.81K$ 51.81K $ 51.81K سرمایه در گردش 990.09M 990.09M 990.09M عرضه کل 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629 990,094,270.2971629

ارزش بازار فعلی Startup برابر است با $ 51.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش STARTUP برابر است با 990.09M، و عرضه کل آن 990094270.2971629 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 51.81K است.