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برترین توکن‌ های اکوسیستم Believe.app بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Believe.app را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Prompt
Prompt
PROMPT
$ 0.02299
+0.53%
+4.42%
-0.61%
$ 10.61M
$ 3.61M
2
Kled AI
Kled AI
KLED
$ 0.00919029
-0.54%
-0.01%
-18.78%
$ 9.19M
$ 444.90K
3
Dupe
Dupe
DUPE
$ 0.00160021
+0.18%
+0.01%
-22.87%
$ 1.60M
$ 11.30K
4
Believe
Believe
BELIEVE
$ 0.00120262
+0.12%
-0.00%
-13.62%
$ 1.54M
$ 121.63K
5
Avo
Avo
AVO
$ 0.00104822
+0.10%
+0.05%
-9.53%
$ 1.05M
$ 5.17K
6
Infraxa
Infraxa
INFRA
$ 0.00026269
-0.33%
-0.02%
-3.89%
$ 262.68K
$ 1.06K
7
VIVA
VIVA
VIVA
$ 0.00014371
+0.19%
+0.01%
-51.13%
$ 143.71K
$ 1.57
8
Jatevo
Jatevo
JTVO
$ 0.00012951
-0.99%
-0.05%
-23.81%
$ 129.49K
$ 2.00K
9
SUBY
SUBY
SUBY
$ 0.00012095
+0.17%
-0.00%
-3.56%
$ 120.95K
$ 126.84
10
VIRUS
VIRUS
VIRUS
$ 0.00011023
+0.19%
-0.00%
-1.57%
$ 110.20K
$ 180.91
11
AgentHub
AgentHub
DIRA
$ 6.229E-5
+0.23%
-1.70%
-24.33%
$ 62.23K
--
12
Startup
Startup
STARTUP
$ 5.229E-5
-0.04%
+4.00%
-0.74%
$ 51.78K
--
13
Inbox
Inbox
INBOX
$ 2.949E-5
0.00%
+0.50%
+0.58%
$ 29.48K
--
14
gooncoin
gooncoin
GOONC
$ 2.835E-5
0.00%
+0.90%
-4.61%
$ 28.35K
--
15
Foundry
Foundry
FDRY
$ 2.313E-5
-0.04%
-4.30%
+2.12%
$ 23.13K
--
16
Giggles
Giggles
GIGGLES
$ 2.36E-5
0.00%
+1.00%
+2.08%
$ 21.85K
--
17
Noodle
Noodle
NOODLE
$ 1.77E-5
0.00%
+2.70%
+2.67%
$ 17.70K
--
18
Yapper
Yapper
YAPPER
$ 1.709E-5
0.00%
-2.90%
-18.31%
$ 17.09K
--
19
SocialCrab
SocialCrab
SCRB
$ 1.3E-5
0.00%
+2.60%
+2.52%
$ 13.00K
--
20
AfterHour
AfterHour
AH
$ 2.165E-5
0.00%
-2.20%
-2.08%
$ 12.69K
--
21
FITCOIN
FITCOIN
FITCOIN
$ 1.347E-5
0.00%
+0.60%
-8.43%
$ 12.43K
--
22
Yourself
Yourself
YOURSELF
$ 1.226E-5
0.00%
-0.60%
-0.81%
$ 12.25K
--
23
CreatorGen
CreatorGen
CREATOR
$ 1.222E-5
0.00%
-9.30%
-9.14%
$ 12.22K
--
24
WaterMinder
WaterMinder
WMDR
$ 1.181E-5
-0.08%
+0.60%
+0.68%
$ 11.81K
--
25
Superfriend
Superfriend
SUPFRIEND
$ 1.136E-5
0.00%
-0.40%
-0.35%
$ 11.35K
--

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Believe.app چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Believe.app به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 25 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $25.09M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Believe.app چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Believe.app که در MEXC رصد می‌شوند، توکن PROMPT با ثبت تغییر قیمتی 4.42% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Believe.app در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 25 توکن از دسته اکوسیستم Believe.app را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Believe.app می‌توان به PROMPT, KLED, DUPE اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Believe.app چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Believe.app در حال حاضر حدود $25.09M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Believe.app، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.