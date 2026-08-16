قیمت امروز Spark USDC

قیمت لحظه‌ ای Spark USDC (SUSDC) در حال حاضر برابر با $ 1,1 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0,00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SUSDC به USD برابر با $ 1,1 برای هر SUSDC می‌ باشد.

توکن Spark USDC در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 185 921 767 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 182,87M SUSDC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SUSDC در بازه‌ ای بین $ 0,0 (حداقل) و $ 0,0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0,950893 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SUSDC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0,00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4,52 رسیده است.

اطلاعات بازار Spark USDC (SUSDC)

ارزش بازار $ 185,92M$ 185,92M $ 185,92M حجم (24 ساعته) $ 4,52$ 4,52 $ 4,52 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 185,92M$ 185,92M $ 185,92M سرمایه در گردش 182,87M 182,87M 182,87M عرضه کل 182 870 132,0010312 182 870 132,0010312 182 870 132,0010312

ارزش بازار فعلی Spark USDC برابر است با $ 185,92M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4,52. عرضه در گردش SUSDC برابر است با 182,87M، و عرضه کل آن 182870132.0010312 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 185,92M است.