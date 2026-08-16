قیمت امروز SpaceMoon

قیمت لحظه‌ ای SpaceMoon (SPACEMOON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 23,99% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SPACEMOON به USD برابر با $ 0 برای هر SPACEMOON می‌ باشد.

توکن SpaceMoon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32.266 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1,00B SPACEMOON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SPACEMOON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00578037 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SPACEMOON طی یک ساعت گذشته به میزان +%1,34 و در هفت روز اخیر به میزان -%52,77 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SpaceMoon (SPACEMOON)

ارزش بازار $ 32,27K$ 32,27K $ 32,27K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 32,27K$ 32,27K $ 32,27K سرمایه در گردش 1,00B 1,00B 1,00B عرضه کل 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

ارزش بازار فعلی SpaceMoon برابر است با $ 32,27K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SPACEMOON برابر است با 1,00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 32,27K است.