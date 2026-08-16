قیمت امروز SoQuBit

قیمت لحظه‌ ای SoQuBit (PSOQ) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 7.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی PSOQ به USD برابر با $ 0 برای هر PSOQ می‌ باشد.

توکن SoQuBit در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 334,303 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 879.97M PSOQ می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، PSOQ در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00100172 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز PSOQ طی یک ساعت گذشته به میزان +4.08% و در هفت روز اخیر به میزان +18.19% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 3.99K رسیده است.

اطلاعات بازار SoQuBit (PSOQ)

ارزش بازار $ 334.30K$ 334.30K $ 334.30K حجم (24 ساعته) $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 334.30K$ 334.30K $ 334.30K سرمایه در گردش 879.97M 879.97M 879.97M عرضه کل 999,961,120.455464 999,961,120.455464 999,961,120.455464

ارزش بازار فعلی SoQuBit برابر است با $ 334.30K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 3.99K. عرضه در گردش PSOQ برابر است با 879.97M، و عرضه کل آن 999961120.455464 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 334.30K است.