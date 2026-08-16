قیمت امروز SOLBOY

قیمت لحظه‌ ای SOLBOY (SOLBOY) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLBOY به USD برابر با $ 0 برای هر SOLBOY می‌ باشد.

توکن SOLBOY در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 63,477 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.99M SOLBOY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLBOY در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLBOY طی یک ساعت گذشته به میزان +1.06% و در هفت روز اخیر به میزان -4.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SOLBOY (SOLBOY)

ارزش بازار $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 63.48K$ 63.48K $ 63.48K سرمایه در گردش 999.99M 999.99M 999.99M عرضه کل 999,988,209.525121 999,988,209.525121 999,988,209.525121

ارزش بازار فعلی SOLBOY برابر است با $ 63.48K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SOLBOY برابر است با 999.99M، و عرضه کل آن 999988209.525121 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 63.48K است.