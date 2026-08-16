قیمت امروز SolAngeles

قیمت لحظه‌ ای SolAngeles (SOLANGELES) در حال حاضر برابر با $ 0.00174562 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 26.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SOLANGELES به USD برابر با $ 0.00174562 برای هر SOLANGELES می‌ باشد.

توکن SolAngeles در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,743,554 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 998.82M SOLANGELES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SOLANGELES در بازه‌ ای بین $ 0.00141202 (حداقل) و $ 0.00183867 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0080594 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SOLANGELES طی یک ساعت گذشته به میزان -1.05% و در هفت روز اخیر به میزان +42.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 939.81K رسیده است.

اطلاعات بازار SolAngeles (SOLANGELES)

ارزش بازار $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M حجم (24 ساعته) $ 939.81K$ 939.81K $ 939.81K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M سرمایه در گردش 998.82M 998.82M 998.82M عرضه کل 998,815,611.103497 998,815,611.103497 998,815,611.103497

ارزش بازار فعلی SolAngeles برابر است با $ 1.74M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 939.81K. عرضه در گردش SOLANGELES برابر است با 998.82M، و عرضه کل آن 998815611.103497 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.74M است.