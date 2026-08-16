قیمت امروز Snorter

قیمت لحظه‌ ای Snorter (SNORT) در حال حاضر برابر با $ 0.00288471 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.26% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SNORT به USD برابر با $ 0.00288471 برای هر SNORT می‌ باشد.

توکن Snorter در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 721,179 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 250.00M SNORT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SNORT در بازه‌ ای بین $ 0.00288134 (حداقل) و $ 0.00292574 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.087519 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00244997 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SNORT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -3.26% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 34.54 رسیده است.

اطلاعات بازار Snorter (SNORT)

ارزش بازار $ 721.18K$ 721.18K $ 721.18K حجم (24 ساعته) $ 34.54$ 34.54 $ 34.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 721.18K$ 721.18K $ 721.18K سرمایه در گردش 250.00M 250.00M 250.00M عرضه کل 249,999,994.0 249,999,994.0 249,999,994.0

ارزش بازار فعلی Snorter برابر است با $ 721.18K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 34.54. عرضه در گردش SNORT برابر است با 250.00M، و عرضه کل آن 249999994.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 721.18K است.