قیمت امروز Skill Stacker

قیمت لحظه‌ ای Skill Stacker (STKR) در حال حاضر برابر با $ 0.00186448 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.35% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STKR به USD برابر با $ 0.00186448 برای هر STKR می‌ باشد.

توکن Skill Stacker در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,778,770 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 953.93M STKR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STKR در بازه‌ ای بین $ 0.00180671 (حداقل) و $ 0.00186662 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00227073 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STKR طی یک ساعت گذشته به میزان +0.26% و در هفت روز اخیر به میزان -3.16% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 837.18 رسیده است.

اطلاعات بازار Skill Stacker (STKR)

ارزش بازار $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M حجم (24 ساعته) $ 837.18$ 837.18 $ 837.18 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M سرمایه در گردش 953.93M 953.93M 953.93M عرضه کل 953,931,012.177267 953,931,012.177267 953,931,012.177267

ارزش بازار فعلی Skill Stacker برابر است با $ 1.78M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 837.18. عرضه در گردش STKR برابر است با 953.93M، و عرضه کل آن 953931012.177267 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.78M است.