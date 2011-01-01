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برترین توکن‌ های آموزش بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش آموزش را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
EDU Coin
EDU Coin
EDU
$ 0.04147
+0.29%
+1.19%
+10.27%
$ 32.19M
$ 1.85M
2
WINK
WINK
WIN
$ 0.00003042
+0.10%
-0.94%
-3.67%
$ 30.26M
$ 1.88B
3
ViFoxCoin
ViFoxCoin
VFX
$ 1.017
-0.10%
+0.01%
+0.69%
$ 10.09M
$ 38.32
4
EDUM
EDUM
EDUM
$ 0.056528
0.00%
--
-0.58%
$ 2.24M
$ 863.74
5
Skill Stacker
Skill Stacker
STKR
$ 0.00181743
+0.09%
-0.05%
-7.48%
$ 1.73M
$ 2.01K
6
Kohenoor
Kohenoor
KEN
$ 32.47
0.00%
--
-0.15%
$ 974.15K
$ 43.92
7
Lucrar
Lucrar
LCR
$ 0.117661
0.00%
--
+0.25%
$ 318.71K
$ 51.87
8
EvidenZ
EvidenZ
BCDT
$ 0.00917897
0.00%
--
0.00%
$ 316.14K
$ 58.51
9
Sage by Virtuals
Sage by Virtuals
SAGE
$ 0.00029954
0.00%
--
+4.62%
$ 299.54K
$ 5.68
10
Edu3Labs
Edu3Labs
NFE
$ 0.0006794
0.00%
--
-16.07%
$ 255.17K
$ 853.78
11
roule token
roule token
ROUL
$ 0.00212531
0.00%
+0.01%
+2.60%
$ 154.37K
$ 15.15
12
99 Bitcoins
99 Bitcoins
99BTC
$ 1.9E-6
0.00%
+2.80%
+3.83%
$ 125.52K
--
13
Chain Talk Daily
Chain Talk Daily
CTD
$ 3.45E-5
-0.09%
+0.80%
-33.90%
$ 34.50K
--
14
GITHOOK
GITHOOK
GITHOOK
$ 2.16243E-7
0.00%
-0.30%
-0.32%
$ 21.62K
--
15
Lead Ai
Lead Ai
LAI
$ 4.109E-5
0.00%
+0.10%
+2.04%
$ 16.43K
--
16
Africa Kids Token
Africa Kids Token
AKIDS
$ 1.282E-5
0.00%
+2.40%
+2.31%
$ 12.77K
--
17
Code Sprout
Code Sprout
SPROUT
$ 9.84E-6
0.00%
-1.40%
-1.40%
$ 9.84K
--
18
UDAO
UDAO
UDAO
$ 0.06399
-0.02%
-0.12%
+0.41%
--
$ 157.61K
19
Brainedge
Brainedge
LEARN
$ 0.009833
-0.07%
+0.26%
+23.14%
--
$ 843.08K

سوالات متداول

توکن‌ های آموزش چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های آموزش به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $79.06M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن آموزش چیست؟
در میان توکن‌ های دسته آموزش که در MEXC رصد می‌شوند، توکن 99BTC با ثبت تغییر قیمتی 2.80% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن آموزش در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته آموزش را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص آموزش می‌توان به EDU, WIN, VFX اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته آموزش چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های آموزش در حال حاضر حدود $79.06M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش آموزش، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.