قیمت امروز Shieldeum

قیمت لحظه‌ ای Shieldeum (SDM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SDM به USD برابر با $ 0 برای هر SDM می‌ باشد.

توکن Shieldeum در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,020 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 445.45M SDM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SDM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.239295 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SDM طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Shieldeum (SDM)

ارزش بازار $ 37.02K$ 37.02K $ 37.02K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.11K$ 83.11K $ 83.11K سرمایه در گردش 445.45M 445.45M 445.45M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Shieldeum برابر است با $ 37.02K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SDM برابر است با 445.45M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.11K است.