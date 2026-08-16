قیمت امروز SHIBCAT

قیمت لحظه‌ ای SHIBCAT (SHIBCAT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIBCAT به USD برابر با $ 0 برای هر SHIBCAT می‌ باشد.

توکن SHIBCAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 81,612 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SHIBCAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIBCAT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIBCAT طی یک ساعت گذشته به میزان +8.61% و در هفت روز اخیر به میزان +30.70% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SHIBCAT (SHIBCAT)

ارزش بازار $ 81.61K$ 81.61K $ 81.61K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.61K$ 81.61K $ 81.61K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SHIBCAT برابر است با $ 81.61K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIBCAT برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.61K است.