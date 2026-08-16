قیمت امروز SHIB2

قیمت لحظه‌ ای SHIB2 (SHIB2) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SHIB2 به USD برابر با $ 0 برای هر SHIB2 می‌ باشد.

توکن SHIB2 در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,914 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B SHIB2 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SHIB2 در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00448228 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SHIB2 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.32% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار SHIB2 (SHIB2)

ارزش بازار $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.91K$ 27.91K $ 27.91K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی SHIB2 برابر است با $ 27.91K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SHIB2 برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.91K است.