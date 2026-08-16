قیمت امروز Semantic Layer

قیمت لحظه‌ ای Semantic Layer (42) در حال حاضر برابر با $ 0.00217795 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.82% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی 42 به USD برابر با $ 0.00217795 برای هر 42 می‌ باشد.

توکن Semantic Layer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 322,706 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 148.17M 42 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، 42 در بازه‌ ای بین $ 0.0021183 (حداقل) و $ 0.00228555 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.246045 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00113916 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز 42 طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.38% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 826.01 رسیده است.

اطلاعات بازار Semantic Layer (42)

ارزش بازار $ 322.71K$ 322.71K $ 322.71K حجم (24 ساعته) $ 826.01$ 826.01 $ 826.01 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.18M$ 2.18M $ 2.18M سرمایه در گردش 148.17M 148.17M 148.17M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Semantic Layer برابر است با $ 322.71K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 826.01. عرضه در گردش 42 برابر است با 148.17M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.18M است.