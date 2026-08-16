قیمت امروز Scuba

قیمت لحظه‌ ای Scuba (SCUBA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.81% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SCUBA به USD برابر با $ 0 برای هر SCUBA می‌ باشد.

توکن Scuba در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 19,942.25 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.91M SCUBA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SCUBA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SCUBA طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -18.52% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Scuba (SCUBA)

ارزش بازار $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K سرمایه در گردش 999.91M 999.91M 999.91M عرضه کل 999,909,833.709508 999,909,833.709508 999,909,833.709508

ارزش بازار فعلی Scuba برابر است با $ 19.94K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش SCUBA برابر است با 999.91M، و عرضه کل آن 999909833.709508 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 19.94K است.