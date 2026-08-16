قیمت امروز RYFT

قیمت لحظه‌ ای RYFT (RYFT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1,04% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RYFT به USD برابر با $ 0 برای هر RYFT می‌ باشد.

توکن RYFT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 59.547 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 113,76M RYFT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RYFT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0,00177933 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RYFT طی یک ساعت گذشته به میزان -%0,10 و در هفت روز اخیر به میزان -%23,86 تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 33,47 رسیده است.

اطلاعات بازار RYFT (RYFT)

ارزش بازار $ 59,55K$ 59,55K $ 59,55K حجم (24 ساعته) $ 33,47$ 33,47 $ 33,47 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 717,31K$ 717,31K $ 717,31K سرمایه در گردش 113,76M 113,76M 113,76M عرضه کل 1.370.359.913,0 1.370.359.913,0 1.370.359.913,0

ارزش بازار فعلی RYFT برابر است با $ 59,55K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 33,47. عرضه در گردش RYFT برابر است با 113,76M، و عرضه کل آن 1370359913.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 717,31K است.