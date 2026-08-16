قیمت امروز Robinhood

قیمت لحظه‌ ای Robinhood (ROBINHOOD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 12.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROBINHOOD به USD برابر با $ 0 برای هر ROBINHOOD می‌ باشد.

توکن Robinhood در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 22,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1000.00M ROBINHOOD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROBINHOOD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROBINHOOD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان -29.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Robinhood (ROBINHOOD)

ارزش بازار $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 22.72K$ 22.72K $ 22.72K سرمایه در گردش 1000.00M 1000.00M 1000.00M عرضه کل 999,997,557.568006 999,997,557.568006 999,997,557.568006

ارزش بازار فعلی Robinhood برابر است با $ 22.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROBINHOOD برابر است با 1000.00M، و عرضه کل آن 999997557.568006 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 22.72K است.