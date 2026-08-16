قیمت امروز ROB

قیمت لحظه‌ ای ROB (ROB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 8.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROB به USD برابر با $ 0 برای هر ROB می‌ باشد.

توکن ROB در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 71,530 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ROB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00298178 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROB طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -44.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.30K رسیده است.

اطلاعات بازار ROB (ROB)

ارزش بازار $ 71.53K$ 71.53K $ 71.53K حجم (24 ساعته) $ 1.30K$ 1.30K $ 1.30K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 114.22K$ 114.22K $ 114.22K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی ROB برابر است با $ 71.53K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.30K. عرضه در گردش ROB برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 114.22K است.