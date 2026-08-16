قیمت امروز RIPS

قیمت لحظه‌ ای RIPS (RIPS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.60% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی RIPS به USD برابر با $ 0 برای هر RIPS می‌ باشد.

توکن RIPS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 48,711 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 31.49B RIPS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، RIPS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1,461,295,072,855 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز RIPS طی یک ساعت گذشته به میزان +2.17% و در هفت روز اخیر به میزان -11.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار RIPS (RIPS)

ارزش بازار $ 48.71K$ 48.71K $ 48.71K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 77.77K$ 77.77K $ 77.77K سرمایه در گردش 31.49B 31.49B 31.49B عرضه کل 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0 70,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی RIPS برابر است با $ 48.71K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش RIPS برابر است با 31.49B، و عرضه کل آن 70000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 77.77K است.