قیمت امروز rekill

قیمت لحظه‌ ای rekill (REKILL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.14% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی REKILL به USD برابر با $ 0 برای هر REKILL می‌ باشد.

توکن rekill در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 24,772 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.59M REKILL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، REKILL در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز REKILL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +9.12% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار rekill (REKILL)

ارزش بازار $ 24.77K$ 24.77K $ 24.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 24.77K$ 24.77K $ 24.77K سرمایه در گردش 999.59M 999.59M 999.59M عرضه کل 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639 999,590,226.4420639

ارزش بازار فعلی rekill برابر است با $ 24.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش REKILL برابر است با 999.59M، و عرضه کل آن 999590226.4420639 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 24.77K است.