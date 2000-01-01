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برترین توکن‌ های بازی‌های تیراندازی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های تیراندازی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0906
-0.66%
+8.09%
-7.06%
$ 16.92M
$ 366.41K
2
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0.002953
+0.14%
-10.77%
-9.71%
$ 6.96M
$ 54.20M
3
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000949
-1.04%
+3.72%
+0.42%
$ 4.59M
$ 1.53M
4
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.0000681
+0.03%
-1.67%
+1.73%
$ 995.96K
$ 146.47M
5
Shrapnel
Shrapnel
SHRAP
$ 0.00029779
-0.04%
+0.01%
-1.95%
$ 864.74K
$ 59.02
6
KOMPETE
KOMPETE
KOMPETE
$ 0.00092864
-0.06%
+0.01%
+5.29%
$ 789.82K
$ 97.03
7
Warped
Warped
WARPED
$ 6.146E-5
+0.10%
+0.40%
-2.65%
$ 567.77K
--
8
Artyfact
Artyfact
ARTY
$ 0.01806
-0.50%
+1.52%
+2.84%
$ 352.40K
$ 3.16M
9
Nyan Heroes
Nyan Heroes
NYAN
$ 0.00046328
0.00%
+0.00%
-0.80%
$ 187.93K
$ 186.15
10
Decimated
Decimated
DIO
$ 0.0003262
-0.01%
+0.02%
-10.09%
$ 177.21K
$ 528.06
11
Alaska Gold Rush
Alaska Gold Rush
CARAT
$ 0.00016235
-0.01%
-0.04%
-3.87%
$ 144.00K
$ 3.87K
12
Netvrk
Netvrk
NETVR
$ 0.00130051
0.00%
+0.00%
+4.20%
$ 130.05K
$ 65.57
13
web3war
web3war
FPS
$ 0.00067843
+0.03%
+0.04%
-6.47%
$ 101.77K
$ 320.77
14
Arrland RUM
Arrland RUM
RUM
$ 8.828E-5
-0.15%
+0.50%
-3.43%
$ 95.70K
--
15
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
16
Sinverse
Sinverse
SIN
$ 6.987E-5
-11.49%
+3.40%
-42.46%
$ 65.05K
--
17
Polkacity
Polkacity
POLC
$ 0.00018088
0.00%
--
0.00%
$ 34.37K
$ 52.52K
18
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
0.00%
0.00%
+1.24%
$ 32.27K
--
19
Shockwaves
Shockwaves
NEUROS
$ 0.00050907
-0.15%
+0.00%
+2.67%
$ 31.27K
$ 7.14
20
Solordi
Solordi
SOLO
$ 2.564E-5
0.00%
+0.70%
+4.19%
$ 25.62K
--
21
rekill
rekill
REKILL
$ 2.478E-5
0.00%
+0.10%
+7.46%
$ 24.77K
--
22
PanoVerse
PanoVerse
PANO
$ 0.00086072
0.00%
--
0.00%
$ 24.10K
$ 4.57
23
BloodLoop
BloodLoop
$BLS
$ 8.621E-5
+0.01%
-0.10%
+2.25%
$ 18.63K
--
24
Engines of Fury
Engines of Fury
FURY
$ 0.00017381
0.00%
--
+0.33%
$ 15.26K
$ 1.99
25
Matr1x
Matr1x
MAX
$ 7.165E-5
0.00%
-0.50%
0.00%
$ 12.34K
--
26
Metal Blockchain
Metal Blockchain
METAL
$ 0.09702
0.00%
+2.84%
-3.91%
--
$ 19.53K

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های تیراندازی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های تیراندازی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 26 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $33.23M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های تیراندازی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های تیراندازی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن STAR با ثبت تغییر قیمتی 8.09% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های تیراندازی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 26 توکن از دسته بازی‌های تیراندازی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های تیراندازی می‌توان به STAR, GUN, FAR اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های تیراندازی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های تیراندازی در حال حاضر حدود $33.23M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های تیراندازی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.